Córrego tem ameaça de assoreamento em rua da zona norte da cidade

Na Avenida Antonello da Messina, no Tremembé, um córrego que leva o mesmo nome do bairro compromete a estrutura da Rua Benedito Henrique, uma travessa localizada na altura do número 200. No local não há calçadas e os próprios moradores fazem a manutenção com cimento e entulhos. O local está tomado pelo mato, existe entulho por toda parte e muito lixo.

Em dias de chuva forte, as enchentes são inevitáveis. “Toda vez que enche a gente perde alguma coisa. Os móveis vão para o lixo e não tem o que fazer”, afirma o morador Randolfo Paiva Bezerra.

E mesmo nos dias de sol os problemas em decorrência do lixo e esgoto também incomodam a população. O comerciante João Aparecido reclama do mau cheiro e da proliferação de ratos e baratas. “Quando a água abaixa ninguém aguenta o cheiro forte que sai deste rio. E isto sem falar nos ratos, que mais parecem gatos”, desabafa.

Em outro ponto da zona norte, maias precisamente na Av. Cruzeiro do Sul, a presença de pessoas em situação de rua é recorrente. Há colchões e barracos improvisados no vão central da via. Os lojistas que reclamam da situação desde a gestão passada, dizem que já não sabem o que fazer. “A gente só vê as coisas piorarem, parece que não tem jeito, ninguém quer resolver nada”, afirma um comerciante que prefere não se identificar.

Por toda a extensão da Av. Cruzeiro do Sul há restos de fogueira, garrafas e sobras de comida. Os lojistas reclamam que a porta de seus estabelecimentos quando não são usadas como dormitório, acabam servindo de banheiro.

Em nota a Prefeitura não mencionou a necessidade de reparos na Rua Benedito Henrique, informando apenas que a próxima limpeza está programada para fevereiro. Quanto ao problema relatado na Av. Cruzeiro do Sul, mais uma vez o órgão disse que atua na região por meio de orientadores sociais.

Segue abaixo a íntegra do comunicado enviado pela Prefeitura:

“A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) atua diariamente na região da Avenida Cruzeiro do Sul e em seus arredores por meio de orientadores sociais do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS). As ações são preventivas e durante as abordagens são oferecidos encaminhamentos para os serviços da rede socioassistencial como Centros de Acolhida. A aceitação é facultativa. Porém, o trabalho é permanente e sempre com a missão de convencê-los a deixarem as ruas. Atualmente a rede socioassistencial é composta por 83 Centros de Acolhida que juntos disponibilizam cerca de 10 mil vagas para pernoite além das vagas para convívio, banho e alimentação durante o dia.

Zeladoria:

A Prefeitura Regional Jaçanã informa que o córrego Tremembé é limpo frequentemente. A última limpeza manual do local foi realizada em 9 de dezembro do ano passado e a próxima ação deste tipo está programada para a primeira quinzena de fevereiro”.

