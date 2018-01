Com a paralisação das obras do hospital da Vila Brasilândia moradores ficam sem saber se serão desapropriados

Placa revela que obra está parada desde o ano passado. Foto Marcel Naves/Tirada com Moto Z Play + Hasselblad True Zoom

Há semanas que as máquinas do canteiro de obras do Hospital Municipal da Vila Brasilândia, na zona norte da cidade, estão paradas. Uma situação que tem provocado inúmeros problemas aos vizinhos do empreendimento, inclusive a indefinição quanto à demolição de 20 casas existente na Rua Augusto José Pereira.

No local, cerca de 60 famílias alegam que há meses buscam informações junto à Prefeitura, mas nunca conseguem resultado. De acordo com elas, não existe nenhum planejamento, datas ou valores da indenização.

A falta de informações tem deixado os moradores em uma situação difícil. A dona de casa Maria Luísa da Conceição mora em uma casa cujo terreno abriga 04 famílias. Para ela a indefinição afeta a todos, inclusive o pai, que está doente. “Meu pai não pode ficar ansioso, a espera de informações, ele é um homem doente e isto pode complicar ainda mais o seu estado.”

Outros moradores da Rua Augusto Jose Pereira reclamam do estado de abandono do local. A área tem colaborado para a proliferação de mosquitos e pernilongos. Outra preocupação é que, mesmo havendo cercas, é comum que crianças acabem invadindo o lugar para brincar e isto representa um grande risco.

De acordo com a Prefeitura, a paralisação das obras do hospital da Vila Brasilândia foi uma decisão da gestão passada. O comunicado segue afirmando que, antes do reinício das obras, o projeto será revisado, para se chegar à melhor forma de atender as necessidades da região. Não foi informado nenhum prazo.

Abaixo a integra da nota emitida pela prefeitura:

“A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo esclarece que a gestão anterior suspendeu, temporariamente, o contrato das obras do novo Hospital Brasilândia. A atual gestão, portanto, está, antes de reiniciar as obras, revisando o projeto da unidade para melhor atender às necessidades da região e otimizar o recurso financeiro disponível. Em relação à queixa da proliferação de insetos, informamos que uma equipe de Supervisão de Vigilância em Saúde (SUVIS) esteve no local recentemente e orientou os funcionários do canteiro de obras sobre o tratamento adequado e cuidados a serem tomados”.