Cemitério e córrego são alvos de reclamações na zona leste

No bairro de Vila Carrão, na zona leste da cidade, o córrego Rapadura representa um antigo problema. Entre os trechos mais prejudicados é o da Avenida Conselheiro Carrão. Entre as irregularidades estão o lançamento clandestino de esgoto e a ocupação irregular das margens.

O mau cheiro, sobretudo nos dias de calor, também incomoda. “Nos dias mais quentes á agua baixa e aí ninguém aguenta o cheiro forte”, relata o vendedor Fernando Henrique dos Santos, que trabalha há mais de 20 anos em uma serralheria, em frente ao córrego.

Na Vila Formosa, a insatisfação maior fica por conta do maior cemitério da América Latina, com 760 mil m². O conhecido Cemitério da Vila Formosa deixa a desejar quanto aos serviços de zeladoria. O Gerente comercial, Sidnei Verdalho periodicamente visita o local, onde o corpo da mãe está enterrado. Para ele a situação é de total abandono. “A maioria das ruas por aqui ainda é de terra, quando chove ficam intransitáveis. Sem falar no mato, que está tomando conta de tudo”, relata.

Em nota, a prefeitura informou que o Cemitério da Vila Formosa passa atualmente por um mutirão de limpeza. Quanto ao córrego Rapadura serão feitas vistorias.

“Os cemitérios de Vila Formosa I e II estão passando por um mutirão de limpeza, que prevê o corte de mato, roçagem, recolhimento de lixo, além do esvaziamento dos vasos com água parada. Os trabalhos foram iniciados pelo Vila Formosa II, onde em parte dele já foi feita a poda de mato alto e o recolhimento do lixo. Em seguida, será a vez do Vila Formosa I. Caso a empresa contratada para limpeza das áreas verdes não cumpra o cronograma de ação, serão aplicadas penalizações previstas.

Em atenção à solicitação, a Prefeitura Regional Aricanduva fará uma vistoria no córrego Rapadura até o fim desta semana para avaliar o dano mencionado e, se necessário, incluir na programação de serviços”.

Ouça aqui a reportagem.