A Blitz da Rádio Estadão desta terça confere as reclamações sobre as péssimas condições dos passeios da Rua Augusta com Oscar Freire.

ESTÁ COM PROBLEMAS EM SEU BAIRRO? MANDE PARA NÓS PELO WHATSAPP 11-9-9481-1777 OU PELO EMAIL: BLITZ.RADIOESTADAO@ESTADAO.COM . SINTONIZE FM 92,9 OU OUÇA PELA WEB NO ENDEREÇO DA RÁDIO ESTADÃO (RADIO.ESTADAO.COM.BR/PLAYER). TAMBÉM OUÇA PELO APLICATIVO DA RÁDIO PARA ANDROID E IOS.