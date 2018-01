Buracos nas ruas de Higienópolis preocupam moradores

Os buracos estão cada vez mais presentes nas ruas e avenidas de bairros nobres de São Paulo. Em Higienópolis, na região central, muitos chegam a ser tampados pelos próprios moradores. “De tanto ver pneu estourando, o síndico decidiu arrumar tudo por conta própria”, afirma o zelador Ronei Andrade.

O conserto provisório foi realizado em um buraco que persistiu durante meses na altura do n°. 600 da Rua Sergipe. Na mesma via, próximo à Av. Angélica, uma grande falha no asfalto obriga o motorista a ter atenção redobrada.

Nas ruas Sergipe, Piauí e Alagoas a situação não é diferente. Um transtorno que tem irritado motoristas. Para o taxista Michel Galego, que trabalha em um ponto da Rua Sergipe, relata que a situação só piora a cada dia. “A gente sofre tanto e nada melhora. Está cada vez pior e isto sem falar no prejuízo”, afirma.

A Prefeitura informou que fará uma vistoria na região, a fim de que os reparos necessários sejam feitos. Ainda de acordo com o comunicado, as concessionárias responsáveis por eventuais consertos também serão notificadas.

Confira abaixo a íntegra da nota enviada pela PMSP.

“A Prefeitura Regional Sé fará uma vistoria no local nesta sexta-feira (13) para avaliar o dano mencionado. Sendo de atribuição da administração municipal, o reparo será executado na mesma data. Caso seja de responsabilidade de alguma concessionária, esta será acionada”.

Ouça aqui a reportagem.