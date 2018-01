Bueiros entupidos e praças abandonadas geram reclamações em Pinheiros

Em dias de chuva o cruzamento das Avenidas Francisco Morato e Butantã fica completamente alagado. Uma situação que impede a circulação de pedestres e prejudica o tráfego local. O problema é causado pelo entupimento de uma boca de lobo. Na região, resíduos produzidos por bares e restaurantes acabam colocados em sacos plásticos, que depois são deixados nas calçadas.

Segundo Fernando, balconista da região, a situação persiste há pelo menos 2 anos. Ele acrescenta que homens da Prefeitura costumam fazer visitas periódicas na área, mas nunca realizam a manutenção necessária. “Eu estou cansado de ver gente sem poder andar pelas calçadas. Basta qualquer chuvinha que tudo se repete. E a prefeitura nunca faz nada”, afirma.

Para Bruno Fernandez, proprietário de uma loja de material elétrico, trata-se de um transtorno que parece não ter solução. Segundo ele, a sujeira existente no bairro provoca uma série de complicações . “Aqui tem lixo por toda a parte, as calçadas estão imundas e as esquinas com pilhas de entulho. Tudo isto acaba nos bueiros”, afirma.

A manutenção das praças da região também deixa a desejar. Na Jorge de Lima, por exemplo, o mato alto acaba servindo de banheiro público para moradores em situação de rua. O descaso também tem causado reclamações sobre a proliferação de ratos e pernilongos. A Prefeitura se comprometeu a realizar uma vistoria, para só depois fazer os reparos que forem de sua responsabilidade.

Leia abaixo a íntegra do comunicado enviado pela prefeitura:

“A Prefeitura Regional Butantã fará uma vistoria neste sábado (28) para avaliar os danos nos locais indicados. Sendo de atribuição da administração municipal, os reparos serão incluídos na programação. Caso seja atribuição de alguma concessionária prestadora de serviço, esta será acionada”.

