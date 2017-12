Blitz Rádio Estadão vai ao CERET no Jardim Anália Franco

A Blitz Rádio Estadão desta segunda-feira, 6, estará no CERET – Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador em São Paulo, que fica no Jardim Anália Franco, no Tatuapé, na Rua Canuto de Abreu. As principais reclamações dos moradores da região serão reportadas às autoridades competentes.

Está com problemas em seu bairro? Mande para nós pelo WhatsApp: 11-9-9481-1777. Sintonize FM 92.9 ou ouça pela web no endereço da Rádio Estadão. Também ouça pelo aplicativo da rádio para Android e IOS.

Na sexta, a Blitz Rádio Estadão esteve no bairro Saúde.