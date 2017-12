Blitz Rádio Estadão vai à Vila Formosa na zona leste

A Blitz Rádio Estadão desta quarta-feira, 1, será no bairro Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. As principais reclamações dos moradores estão relacionadas ao entorno do cemitério da região, que leva o mesmo nome do bairro e é considerado o maior da América Latina. A equipe estará na Praça Pedro de Calazans recebendo as queixas que serão reportadas e encaminhadas às autoridades competentes.

Está com problemas em seu bairro? Mande para nós pelo WhatsApp: 11-9-9481-1777. Sintonize FM 92.9 ou ouça pela web no endereço da Rádio Estadão. Também ouça pelo aplicativo da rádio para Android e IOS.

Nesta terça-feria, a Blitz Rádio Estadão esteve no Cerqueira César e recebeu a resposta da Prefeitura para as reclamações dos moradores das imediações do Parque do Trote, na zona norte da cidade.