Blitz Rádio Estadão marca presença no bairro Cerqueira César

A Blitz Radio Estadão estará no bairro de Cerqueira César circulando por ruas e avenidas e verificando com moradores e comerciantes o estado de conservação das árvores na região. Há reclamações de que elas estão sendo cortadas de maneira indiscriminada e que as ruas estão esburacadas. Os problemas serão reportados e encaminhados às autoridades competentes.

Está com problemas em seu bairro? Mande para nós pelo WhatsApp: 11-9-9481-1777. Sintonize FM 92.9 ou ouça pela web no endereço da Rádio Estadão. Também ouça pelo aplicativo da rádio para Android e IOS.

Na segunda-feira, 30, a Blitz Rádio Estadão esteve na zona norte de São Paulo, apurando os problemas da região.