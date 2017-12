Blitz Rádio Estadão apura falta de vacina para a gripe em posto de saúde do Ipiranga

A Blitz da Rádio Estadão estará nesta quinta-feira, 19, no Ipiranga, na avenida Dom Pedro 1º, no número 594, em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro. Além de receber reclamações dos moradores da região, o repórter Marcel Naves vai conferir a falta de vacina contra a gripe. A campanha termina amanhã, mas as doses acabaram nos postos de saúde da capital paulista.

Está com problemas em seu bairro? Mande para nós pelo WhatsApp: 11-9-9481-1777. Sintonize FM 92.9 ou ouça pela web no endereço da Rádio Estadão. Também ouça pelo aplicativo da rádio para Android e IOS.

Nesta quarta, 18, a Blitz Rádio Estadão esteve no Mandaqui, na zona norte da cidade.