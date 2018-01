Blitz Bairros termina e tem a garantia do programa Cidade Linda também na periferia

Desde o dia o último dia 19, a Blitz da Rádio Estadão ficou atenta às reclamações em várias regiões de São Paulo. Na zona leste conferimos a falta de limpeza do córrego Rapadura, na Vila Carrão. Também acompanhamos os muitos problemas existentes no Cemitério da Vila Formosa, o maior da América Latina.

Na zona norte, circulamos por Santana onde mais uma vez constatamos o problema da população em situação de rua. E ainda ouvimos relatos de moradores sobre as constantes enchentes nas regiões cortadas pelo córrego do Tremembé.

Constatamos o desespero de um líder da Tribo Indígena do Jaraguá, no extremo norte da cidade. No local, a comunidade sofre com o aumento na população de cães e gatos. Enquanto no Jabaquara, nos deparamos com ruas esburacadas e a ocupação irregular de uma Praça.

Em entrevista a Rádio Estadão, o vice-prefeito, Bruno Covas reconheceu que toda a cidade necessita de zeladoria. Para ele, tratasse de um trabalho que tem sido feito sem distinção de bairro. “Estamos trabalhando intensamente, desde o início, para que toda a cidade possa de fato ficar bela”, disse.

Na Praça da Sé, durante as comemorações do aniversário da cidade, ouvimos das pessoas o que falta para que São Paulo possa ser uma cidade ainda melhor. De um modo geral, os entrevistados enfatizarão a necessidade de uma maior atenção com a saúde pública e a educação, além da implantação de uma política habitacional eficiente.