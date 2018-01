Árvore no Jardim América ameaça cair e preocupa moradores

Uma árvore tem sido motivo de grande preocupação entre os moradores da Rua Marieta, no Jardim América, na zona sul da cidade. Há pelo menos dois anos eles aguardam a retirada da planta, que, segundo a Prefeitura, já teve a remoção aprovada. Mas um imbróglio entre a PMSP e a AES Eletropaulo impede que a remoção seja concluída.

Uma das queixas feitas à Prefeitura por meio do SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão (nº 11718615) data de 04/12/14. No mesmo período, o proprietário de um imóvel apresentou um ofício da subprefeitura de Pinheiros (nº 040/2015) atestando a necessidade do corte.

Os relatos de proprietários de imóveis dão conta de frequentes quedas de galhos, danificando carros e pondo em risco a segurança de pedestres. A diarista Nicélia Santos Meira, que reside há 12 anos na região, alega que a situação é de medo. “A gente fica apreensiva e vendo a hora em que um galho venha a cair na cabeça de alguém”, diz.

Outro problema apontado é que as raízes da árvore danificam a calçada e prejudicam os portões. A elevação causada por elas faz ainda com que proprietários de imóveis sejam obrigados a realizar manutenções periódicas.

Em nota, a Prefeitura informou que a retirada da árvore necessita do apoio da AES Eletropaulo, uma vez que existe a interferência na rede elétrica. A PMSP esclarece que fez um pedido à concessionária em abril do ano passado e que desde então aguarda o agendamento.

A AES Eletropaulo por sua vez nega que tal solicitação tenha sido feita e alega que a única demanda foi de uma poda já realizada, em junho de 2016.

Confira a íntegra das notas emitida pela PMSP e pela AES Eletropaulo:

“A Prefeitura Regional Pinheiros informa que a árvore em questão já foi vistoriada e o laudo constatou necessidade remoção, entretanto, como existe interferência de rede primária aérea, há necessidade de apoio da concessionária de energia elétrica para que durante a execução do serviço não haja riscos aos funcionários. A concessionária já foi oficiada, em abril do ano passado, e desde então é aguardado o agendamento para realizar a remoção”.

“A AES Eletropaulo informa que, para a Rua Marieta, recebeu apenas pedido de afastamento de galhos da rede elétrica. O serviço foi realizado em junho de 2016”.

Ouça aqui a reportagem.