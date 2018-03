Animais soltos e prédios abandonados são problemas no Parque da Água Branca

Patos, gansos e galinhas que vivem soltos no Parque Fernando Costa, na zona oeste, estão se tornando um problema. Muitos desses animais tem circulado por ruas e avenidas da região e são raros os registros de atropelamento de algumas deles.

Para o dono de uma banca de jornal à frente ao Parque, isto só acontece por falta de cuidado. Segundo ele, é comum que às aves acabem nas ruas. “Aqui mesmo, em frente à banca, tem um monte de bicho passando, e eles quase sempre acabam atropelados. A gente não consegue fazer nada, quando vê já é tarde demais”, afirma Jean.

Ricardo Salles, secretário estadual do Meio Ambiente, reconhece que a superlotação de aves no Parque da Água Branca é uma realidade. Para ele, trata-se de algo a ser resolvido com organização. “É um problema que será solucionado o quanto antes, para que não venha oferecer riscos à saúde da população”, afirma.

Quanto aos prédios abandonados, o secretário ressaltou que eles serão reocupados com novas destinações. Uma delas será a instalação de um restaurante orgânico, em um imóvel que hoje está vazio, mas onde deveria funcionar um centro de referência ao idoso.

