Alunos de EMEI na região central convivem com drogas e sujeira

Os pais de alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil Cásper Líbero reclamam do tráfico de drogas e da falta de limpeza existente no entorno. A EMEI está localizada na Rua Comendador Nestor Pereira, no Canindé, na região central da cidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nas proximidades da instituição de ensino existem cinco centros de acolhida (Vivenda da Cidadania, Samaritanos, Maria Maria, Olarias e Centro de Acolhida Especial para Idosos Sitio das Alamedas) e duas comunidades.

Uma jovem que não quis ser identificada, por questões de segurança, relata que a venda de entorpecentes ocorre a qualquer hora. Segundo ela, os traficantes atuam sem o menor constrangimento, até mesmo na frente de crianças. “O problema aqui é o tráfico de drogas, que está demais, e nem mesmo as crianças são respeitadas”, diz.

A questão dos moradores de rua também representa outro problema. Durante o dia, mesmo na hora do almoço, é possível observar pessoas deitadas em pleno passeio. Muitas vezes, os pedestres são obrigados a desviar pela rua. “Eles ficam no meio da calçada atrapalhando quem precisa passar. À noite, isto vira um banheiro público”, afirma a dona de casa Sueli Vieira, mãe de uma estudante de 9 anos.

A poucos metros da escola está a Praça Elias Chaibub, que se encontra num verdadeiro estado de abandono. O mato está alto com lixo e restos de fogueira. No entorno, constam ao menos dois pontos de descarte irregular de entulho, com móveis e restos de obras.

Em nota, a Prefeitura justifica a presença de moradores em situação de rua com o fato de ser uma região com vários albergues. A atual gestão ressalta ainda que disponibiliza banheiros e locais para a troca de roupas e que para que se utilize estes espaços basta procurar as portarias dos núcleos. Nada foi dito quanto à limpeza e à conservação dos espaços.

A Secretaria de Segurança de São Paulo comunicou que, baseada na reportagem, irá reorientar o policiamento no bairro do Canindé.

Confira abaixo a íntegra dos comunicados enviados:

“A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) informa que a rua citada conta com um Complexo de Serviços composto por cinco Centros de Acolhida (Vivenda da Cidadania, Samaritanos, Maria Maria, Olarias e o Centro de Acolhida Especial para Idosos Sitio das Alamedas), além de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos.

A SMADS também atua na região por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) atendendo e encaminhando moradores em situação de rua para os serviços da rede socioassistencial como Núcleos de Convivência, onde essas pessoas podem utilizar os banheiros, tomar banho, lavar suas roupas, receber o atendimento social e ser encaminhado para outras políticas publicas de acordo com a sua demanda. A adesão é facultativa.

Grande parte das pessoas que estão na frente do complexo também é atendida no período noturno para o acolhimento, e os banheiros do complexo estão a disposição deles durante o dia. Basta procurar a portaria.

Sobre a utilização da calçada como banheiro público, é importante ressaltar que ações de segurança pública não estão no nosso escopo de atendimento, mas os SEAS também orientam os moradores em situação de rua sobre o que pode e o que não pode ser feito nas ruas”.

“A Polícia Militar irá reorientar o policiamento na região do Canindé a partir dos relatos da reportagem. Em 2016, o trabalho das polícias resultou na prisão em flagrante de 431 pessoas, 9,39% a mais que as efetuadas em 2015. Além disso, foram registradas 163 ocorrências de porte e 87 de tráfico de entorpecentes pelo 12º DP, responsável pelo local”.