A imaginária praça do Jardim Cruzeiro

Os moradores do bairro Jardim Cruzeiro, na zona sul da capital, há muito reivindicam um parque para a região. Um dos motivos se deve a degradação provocada pela construção do complexo viário Laguna/Itapaiúna. Dados do Consórcio Panamby, responsável pelo projeto revelam ter ocorrido o corte de pelo menos 480 árvores, outras 320 que deveriam ter sido replantadas ainda não foram.

O subprefeito de Santo Amaro, Laércio Ribeiro de Lima ressalta que até o momento a ideia do parque se trata apenas de uma reivindicação. “Ele ainda não tem nenhuma análise feita por parte do poder público, nós não tivemos nenhum diálogo. Me ofereci para marcar uma reunião com os órgãos competentes, a fim de discutir a viabilidade de implementação deste parque, mas ainda é apenas uma reivindicação. Acrescentou.

A respeito das árvores o subprefeito garantiu que ao término das obras tudo será replantado. Laércio Ribeiro de Lima disse ainda que uma das áreas utilizadas como canteiro de obras será transformada em praça.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre outro motivo de reclamação dos moradores, que é a existência de um pátio de carros velhos existe no local, a subprefeitura ressalta que tem tomado todo o cuidado necessário para que não existam focos da dengue.

E quanto a da conservação da ciclovia sobre a Ponte da Laguna, inaugurada no mês passado, Laércio Ribeiro disse que os reparos serão feitos.

Ouça reportagem aqui