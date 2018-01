Árvores do clube Juventus precisam de cuidados

No bairro da Mooca, na zona leste da cidade, quem vê às árvores existentes no Clube Atlético Juventus não tem noção do perigo que elas representam. No último dia 20, um eucalipto de grande porte chegou a cair na Rua Domingo da Fonseca, atingindo ao menos três casas. Não houve feridos, apesar da existência de duas escolas e uma feira que costuma funcionar todas às quintas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O aposentado Luís Iglesias, que reside há 12 anos no bairro diz que alertou a prefeitura sobre o perigo com pelo menos um ano de antecedência. O aviso consta em protocolo, de número 13490344, do dia 31 de março de 2015. “Tão ruim quanto ao risco de mais árvores caírem é o fato de não existir nenhuma política de prevenção, ninguém faz nada”, desabafa o morador.

De acordo com a diretoria do Juventus, nos próximos dias uma análise da situação será encaminhada a prefeitura. O objetivo seria o de mostrar a gravidade da situação para que o órgão possa auxiliar o mais rápido possível. “Estamos em contato permanente com as pessoas que foram prejudicadas com a recente queda de uma árvore, e não desejamos que isto ocorra novamente, por isto estamos mostrando à prefeitura”, afirma o coordenador do clube, Álvaro Moscara.

Na Rua Vitoantonio Del Vecchio, o problema parece se repetir, desta vez em um terreno da AES Eletropaulo. No local, uma árvore de grande porte já derrubou parte de um muro. Em nota, a prefeitura esclareceu que a concessionária se comprometeu a realizar os reparos necessários até o fim de março.

Quanto à situação apontada no Juventus, à administração municipal informou que um laudo mostrando o que precisa ser feito será publicado no diário oficial. A partir daí, o clube tem dez dias para contestar, uma vez que ele irá assumir os custos necessários.

Acompanhe abaixo a íntegra do comunicado enviado:

“A Prefeitura Regional Mooca vistoriou as dependências do Clube Juventus e constatou a necessidade de remover três eucaliptos, além de providenciar cinco podas de árvores. O laudo com as indicações do que deverá ser feito na área será publicado em Diário Oficial de amanhã, 1 de fevereiro. A partir da publicação, há um prazo de dez dias para a contestação. Cabe esclarecer que, por se tratar de área particular, o clube arcará com os custos dos procedimentos.

A equipe também visitou uma área que pertence à concessionária de energia elétrica, localizada à rua Vitoantonio Del Vecchio, para avaliar as condições de uma árvore de grande porte. A empresa foi oficiada e se comprometeu a realizar o serviço até o dia 28 de março”.

Ouça aqui a reportagem.